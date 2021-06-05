Погода в Украине 5 июня будет по-летнему теплой и комфортной, но в некоторых областях ожидаются дожди

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет теплая погода, хоть местами и пройдут дожди. На Запад страны ворвутся дожди с грозами. При этом температура будет держаться высокой.

Так, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях в субботу пройдут дожди с грозами. Температура будет колебаться в районе 18-22 градусов. Холоднее всего будет в Закарпатской области. В остальных западных областях будет солнечно и тепло.

В Центре осадков не ожидается. Температура повысится до 20-22 градусов. Такая же погода ожидается в южных регионах. Теплее всего будет в Одесской области, где температура поднимется до 21-23 градусов.

В некоторых восточных областях тоже ожидаются дожди. По прогнозу, осадки возможны в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура в этих регионах будет ниже, чем в среднем по стране – примерно 16-18 градусов.

Стоит отметить, что уже в воскресенье дожди с грозами атакуют все без исключения области Украины. При этом температура продолжит повышаться. В некоторых областях потеплеет до 24 градусов.

Напомним, что синоптик Кульбида спрогнозировал невыносимую жару уже скоро: «До 40 градусов».

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