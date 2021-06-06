В сети всплыло фото, на котором звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко пришла в магазин

Фотоснимок обнародовали на одной из фан-страниц, посвященных российской актрисе, передает Politeka.net.

В кадре Кравченко позирует в образе харизматичной Валюхи Будько, жены главного героя Ивана. Она пришла в магазин за покупками в нарядном виде.

У актрисы доброе жизнерадостное лицо. Она позирует в розовой кофточке, с неброским макияжем на лице и аккуратно собранными на затылке волосами.

Поклонники обрадовались, увидев редкое фото звезды, отметив, тут Татьяна так, как им бы хотелось – милой и доброй женщиной.

«Ну наконец-то, Татьяна на фото выглядит как я хотел бы, такая милая», - пишут они.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко начала сниматься в "Сватах" в 2008 году. Сейчас поклонники ждут выход седьмого сезона, но когда он выйдет неизвестно, ведь съемки приходилось откладывать по разным причинам, в том числе из-за пандемии.

Сам сериал рассказывает двух семьях, которым пришлось соединиться ради собственных детей и внуков.Онвозымел бешенную популярность среди зрителей.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке: "Боже, как же я вас...".