Звезда фильмов «Квартал 95», известная актриса Светлана Ходченкова покорила ярким образом
Как передает Politeka.net, Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных актрис в России. Украинский зритель знает ее по ролям в фильмах производства украинской студии «Квартал 95». Ходченкова снималась в таких фильмах как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий". Кроме этого, засветилась звезда и в голливудском кино.
Сейчас актриса находится в Италии, откуда делится сногсшибательными кадрами. На свежем фото она позировала в сказочном желтом платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Внизу платье образовывало невероятный вид благодаря пышной юбке.
«Из Милана с любовью…», - подписала фото актриса.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Жизнь 5-летнего украинца с аппендицитом оборвалась в скорой: "Сказал, что ничего не болело"
12-летний ребенок погиб во время школьной экскурсии: подробности трагедии на Львовщине
В Украину нагрянет аномальная жара до 40 градусов: главный синоптик дал прогноз
«Настоящая принцесса», «Платье как из сказки», «Сногсшибательная», «Это невероятно», «Шикарное платье желтое», «Фух! Невероятная!», «Красива дива)», «Роковая женщина», «Как всегда превосходна», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова показала себя в эффектном образе. Актриса позировала в фиолетовом наряде. Образ дополняли каблуки. Звезда зализала волосы назад, а руки спрятала в карманы.
Отметим, что Светлана Ходченкова достаточно загадочная личность. Она редко дает интервью и тщательно скрывает свою личную жизнь. При этом, в прессе постоянно гуляют слухи о ее романах с коллегами.
Напомним, что звезда фильмов "Квартал 95" в мини показала свои умения на шесте: "Время танцевать".
Как сообщала Politeka, звезда фильмов «Квартал 95» продефилировала по улице в платье с пикантными вырезами.
Также Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" восхитила своей изящностью на черно-белом фото: "Неземная!".