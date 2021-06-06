Звезда фильмов «Квартал 95», известная актриса Светлана Ходченкова покорила ярким образом

Как передает Politeka.net, Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных актрис в России. Украинский зритель знает ее по ролям в фильмах производства украинской студии «Квартал 95». Ходченкова снималась в таких фильмах как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий". Кроме этого, засветилась звезда и в голливудском кино.

Сейчас актриса находится в Италии, откуда делится сногсшибательными кадрами. На свежем фото она позировала в сказочном желтом платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Внизу платье образовывало невероятный вид благодаря пышной юбке.

«Из Милана с любовью…», - подписала фото актриса.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Настоящая принцесса», «Платье как из сказки», «Сногсшибательная», «Это невероятно», «Шикарное платье желтое», «Фух! Невероятная!», «Красива дива)», «Роковая женщина», «Как всегда превосходна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова показала себя в эффектном образе. Актриса позировала в фиолетовом наряде. Образ дополняли каблуки. Звезда зализала волосы назад, а руки спрятала в карманы.

Отметим, что Светлана Ходченкова достаточно загадочная личность. Она редко дает интервью и тщательно скрывает свою личную жизнь. При этом, в прессе постоянно гуляют слухи о ее романах с коллегами.

Напомним, что звезда фильмов "Квартал 95" в мини показала свои умения на шесте: "Время танцевать".

Как сообщала Politeka, звезда фильмов «Квартал 95» продефилировала по улице в платье с пикантными вырезами.

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