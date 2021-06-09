Погода в Украине 9 июня продолжит атаковать грозовыми дождями

Как передает Politeka.net, несмотря на постепенное повышение температуры, дожди и не думают покидать территорию Украины. Как прогнозируют в Укргидрометцентре, в среду грозовые дожди ожидаются во всех областях.

Теплее всего будет в западных регионах. Там температура воздуха резко подскочит до 23-26 градусов. Дожди ожидаются днем, а ночью осадков не будет.

В центральных областях температура будет колебаться в пределах 23-25 градусов. Ночью будет тоже комфортно – в пределах 13-15 градусов.

Придет долгожданное лето и в восточные регионы. Правда, там температура поднимется лишь до 22-24 градусов. Дожди на Востоке ожидаются, как в дневное, так и в вечернее время.

Южные регионы тоже не обойдут летние грозы. Температура в южных областях будет колебаться в районе 23-25 градусов.

Стоит отметить, что дожди и не думают отступать. На ближайшую неделю в прогнозе Укргидрометцентра стоят грозовые дожди. Ранее синоптики заявляли, что лето 2021 года будет жарким, но очень дождливым. Особенно много дождей и бурь ожидается в июле и августе. Периоды сильной жары будут сменяться грозами и бурями. Более менее умеренная погода ожидается лишь в конце июня.

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