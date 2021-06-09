Астролог Павел Глоба предсказала опасный первый месяц лета

По словам специалиста, особенно трудным июнь станет для троих представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Водолей

Рожденные под этим созвездием имеют все шансы столкнутся со своими врагами и злопыхателями. По словам Глобы, в этот период Водолеям стоит быть более скрытными и не рассказывать все о своих успехах или планах на будущее. Общение с негативными людьми вам стоит вовсе избегать.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака должны приложить максимум усилий для достижения своих целей в июне, уверят Глоба. По словам астролога, вас ждет множество проблем и неурядиц, на решение которых, вам придется потратить немало сил и энергии. Также специалист советует Близнецам позаботится о здоровье.

Скорпион

Необычное и странное время ждет рожденных по этим созвездием. По словам астролога, вам может присниться вещий сон, но не стоит все ночные кошмары принимать близко к сердцу.

Есть опасность оказаться в тисках негативных мыслей и из-за этого впасть в депрессию.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.

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