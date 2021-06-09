Известный ведущий шоу "Слава +" Слава Демин рассмешил сеть юморными видео с Бритни Спирс
Как известно, Бритни объявила о мировом турне, которое стартует в Далласе, США, вопреки заявлениям отца о ее якобы деменции. Поклонники артистки же заявили, что больной деменцией человек не может поехать в тур, а звезда даже выучила 27 различных танцевальных номеров со сложной хореографией. Поэтому слова отца Пирс уже под сомнением.
При этом в ее профиле на странице в Инстаграм очень часто можно заметить неоднозначные ролики, в которых знаменитость устраивает танцы с фигурой напоказ. Один из таких роликов, который быстро облетел сеть, и использовал Слава Демин, наложив на танцы Бритни музыку украинского исполнителя Олега Винника и других артистов:
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«Бритни! Спасибо за вдохновение!😂 Листай и смотри со звуком 👉
Іво Бобул - Місячне колесо
NK - Красное вино
Олег Винник - Вовчиця
Ирина Аллегрова - Императрица
Какая песня больше подошла?😉👇 » - шутливо пишет телеведущий.
Пользователи сразу отшутились в комментариях:
«браво🔥; Вовчиця🔥; вовчиця😂; Императрица 🔥; Ох и Демин)) ох и бомба 🔥; Слава, вы🔥; Вовчиця)); Слава, браво, спасибо за настроение😂; Императрица🔥; Настоящая волчица😂; Императрица😂; Императрица; Шальная императрица!;Наверно Бритни под Алегрову танцевала,100%; Императрица, я сразу Демина представилась в колготках, юбке и каблуках; Олега Винника подходит… просто оо».
Напомним, Джейми Спирс был опекуном дочери с 2008 года. Опекунство означает полный доступ к ее финансам, концертной деятельности и другим аспектам жизни. По его словам, состояние заметно ухудшилось после развода Бритни в 2007 году и потери опеки над сыновьями. В 2019 году опекуном певицы стала помощница ее отца Джоди Монтгомери. Сейчас Джейми хочет вернуть утраченные права.
Пока борьба продолжается Бритни в своем Instagram часто выкладывает видеоролики со странными танцами. Поклонники уверены, что таким образом певица пытается подать сигнал помощи.
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