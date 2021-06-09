Известный ведущий шоу "Слава +" Слава Демин рассмешил сеть юморными видео с Бритни Спирс

Как известно, Бритни объявила о мировом турне, которое стартует в Далласе, США, вопреки заявлениям отца о ее якобы деменции. Поклонники артистки же заявили, что больной деменцией человек не может поехать в тур, а звезда даже выучила 27 различных танцевальных номеров со сложной хореографией. Поэтому слова отца Пирс уже под сомнением.

При этом в ее профиле на странице в Инстаграм очень часто можно заметить неоднозначные ролики, в которых знаменитость устраивает танцы с фигурой напоказ. Один из таких роликов, который быстро облетел сеть, и использовал Слава Демин, наложив на танцы Бритни музыку украинского исполнителя Олега Винника и других артистов:

«Бритни! Спасибо за вдохновение!😂 Листай и смотри со звуком 👉

Іво Бобул - Місячне колесо

NK - Красное вино

Олег Винник - Вовчиця

Ирина Аллегрова - Императрица

Какая песня больше подошла?😉👇 » - шутливо пишет телеведущий.

Пользователи сразу отшутились в комментариях:

«браво🔥; Вовчиця🔥; вовчиця😂; Императрица 🔥; Ох и Демин)) ох и бомба 🔥; Слава, вы🔥; Вовчиця)); Слава, браво, спасибо за настроение😂; Императрица🔥; Настоящая волчица😂; Императрица😂; Императрица; Шальная императрица!;Наверно Бритни под Алегрову танцевала,100%; Императрица, я сразу Демина представилась в колготках, юбке и каблуках; Олега Винника подходит… просто оо».

Напомним, Джейми Спирс был опекуном дочери с 2008 года. Опекунство означает полный доступ к ее финансам, концертной деятельности и другим аспектам жизни. По его словам, состояние заметно ухудшилось после развода Бритни в 2007 году и потери опеки над сыновьями. В 2019 году опекуном певицы стала помощница ее отца Джоди Монтгомери. Сейчас Джейми хочет вернуть утраченные права.

Пока борьба продолжается Бритни в своем Instagram часто выкладывает видеоролики со странными танцами. Поклонники уверены, что таким образом певица пытается подать сигнал помощи.

Напомним, что Спирс избавилась от макияжа, огорошив внешностью в реальной жизни: "После стольких лет..."

Как сообщала Politeka, 38-летняя Бритни Спирс с задранными ногами пошалила на пляже: "Это страшно"

Также Politeka писала, что Джоли, Кардашьян, Спирс и другие звезды, у которых "первый раз" случился в очень юном возрасте: пикантные детали

<