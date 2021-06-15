Певца Макса Барских "на стиле" засняли на прогулке, фото облетели Сеть
31-летний певец, окончивший в своем родном Херсоне лицей искусств по классу "художник" и Киевскую академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал", а также несколько раз принимавший участие в "Фабрике", добился невероятно успеха в странах СНГ.
Барских активно ведет Инстаграм-блог, радуя более миллиона своих подписчиков кадрами, как рабочих будней, так и из личной жизни.
В новом посте Макс показал себя во время прогулки по Киеву, передает Politeka.net. Артиста засняли в серой майке и такого же цвета спортивных штанах, а также светлой курточке и модных кроссовках. Стильная большая сумка и необычный очки с желтыми стеклами дополнили образ.
"Эта Фэшан, детка! Тебе не понять 😎", - подписал фото звезда.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Да на него хоть мешок можно надеть из-под картошки и все равно красавчиком останется"
"Стильно, модно, молодёжно😂"
"Ой фэшан люблю! 👍😁Что за красавчик!! 😎🔥"
"Фэшан удался, хорошо отдохнуть, занятия спортом прошли на пользу, красавчик 👍🌶️🌞💋😆💞"
"😮Да, такую моду мне не понять...😃😆😂Анти - секси...😏"
"Ну очки блин, как у фрезеровщика"
"Ля какой 😎"
"Блатной!🔥"
"Мы на стиле"
Ранее мы рассказывали, как Барских заставил своих поклонников в Одессе ждать его концерта 4 часа. Всё это время артист, не спеша, ужинал в одном из самых дорогих ресторанов. Компанию ему составили внук певицы Софии Ротару Анатолий со своей девушкой.
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