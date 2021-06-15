Участница шоу "Голос країни", блогерша и актриса Мария Кондратенко (Маша Краш) стала практически неузнаваемой

Артистка стала популярной после съемок в сериале "Школа", передает Politeka.net. Сейчас на страницу 21-летней блогерши подписаны 195 тысяч пользователей сети.

Девушка в своем Инстаграм постоянно делится кадрами из личной и творческой жизни. На новых фото артистку можно просто не узнать.

Маша примерила на себя образ настоящей куклы. Артистка предстала с длинными волосами, убранными в два хвостика. Большие глаза подчеркнул макияж с длинными стрелками. Красотка была в розовом платье, выделившим ее стройную талию.

"Прошла неделя с релиза «Малая»💕🤪

Как вам такой стиль музыки? Будете ждать следующую песню?☺️", - поинтересовалась артистка.

Публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети перестали узнавать Марию после радикальной смены имиджа.

"Огооо я не узнала 😍❤️", "такая классная", "Даааа.Очень понравилась💕Ждём следующую песню🦋", "Дааа!!😍🔥 очень ждууу❤️🎼", "Очень миленькая девочка 🥰❤️", "Очень-очень понравилась, очень классная и стильная песня🔥🔥🔥🔥🔥 конечно буду ждать следующии❤️❤️❤️👏", "Ааа кайф заметь умоляю 😍😍🙏🙏", "Ух ты, как необычно🔥", - написали подписчики.

Напомним, впервые Мария Кондратенко появилась на телевидении в 2012 году, когда участвовала в талант-шоу "Голос. Діти". А в 2020 году певица стала участницей "Голос країни", не дойдя до финала.

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