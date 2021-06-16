Погода в Украине 16 июня собьет с толку украинцев температурными качелями и грозовыми дождями

Как передает Politeka.net со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра, в среду погода в Украине будет серьезно отличаться в зависимости от региона. В одних областях жара достигнет 29 градусов, а в других похолодает до 20 градусов. При этом, во всех регионах кроме Волынской области ожидаются дожди с грозами.

Жарче всего 16 июня будет в восточных регионах. Там температура поднимется до 26-29 градусов. Грозовые дожди будут идти и днем, и ночью. Самая жаркая температура ожидается в Луганской области.

В центральных регионах тоже будет жарко. Там ожидается 24-26 градусов, а в столице температура поднимется еще выше – до 26-28 градусов. Как и на Востоке, дожди в этих регионах будут затяжными.

В западных областях столбики термометра прогреются до 23-26 градусов. Жарче всего будет в Закарпатской области, где температура поднимется аж до 27 градусов. При этом ночью во Львовской и Закарпатской областях будет довольно прохладно – до 10-12 градусов.

Температурные качели ожидаются в южных регионах, где неожиданно похолодает до 20 градусов. Холоднее всего в среду будет на Одесчине.

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