Голливудский актер Брэд Питт в новой рекламной кампании превзошел сам себя

Знаменитый голливудский актер снялся в рекламе модного бренда Brioni, кадры со съемки которой буквально поразили аудиторию. В декабре этого года знаменитому артисту исполнится уже 58 лет, тем не менее выглядит он значительно моложе.

Поскольку Питт является амбассадором бренда, он взял на себя главную роль и в фотосессии, и в специальном ролике.

"Снимки, сделанные на террасе Suite 64 в Chateau Marmont в Голливуде, демонстрируют непринужденную уверенность и стиль Питта", – написали представители бренда в описании к публикации. На самих кадрах артист действительно был уверен в себе и выглядел очень естественно.

В комментариях многие отметили, что Брэд не выглядит на свои года:

«Он потрясающе выглядит 😍; Удивительный закат 🌅; Уверенный и расслабленный, он просто огонь; Что это за красота; будет в моде при любом раскладе; Отличная харизма и такая естественная; отличный выстрел!; Он просто красиво стареет 🥰; О, дорогой Господь».

Мы также писали, что в Инстаграм появилось множество фото, на которых голливудский красавчик сидит раздетый на лодке. 57-летнего актера засняли как раз в тот момент, когда он готовился к погружению. Он предстал на фото с голым торсом в плавательной маске.

Стоит отметить, что на теле актера кроме многочисленных татуировок, которые он раньше старался не светить, заметили странный рубец или вмятину на левом боку. Рубец находился в районе ребер звезды. Кроме этого, на фото можно было рассмотреть татуировки, которыми была покрыта спина и бока актера. На ребрах у Питта красовалось торнадо. Кроме этого, было видно несколько надписей.

Напомним, что Энистон и Питт воссоединились и устроили горячие игры на камеру: "Брэд, ты очень соблазнительный и...".

Как сообщала Politeka, Брэд Питт не выдержал, сходство 27-летней Потуральски с Джоли стало роковым: "Это конец".

Также Politeka писала, что Питт объявил Джоли настоящую войну, в Голливуде переполох: "Уже 5 октября...".