Погода в Украине 18 июня наконец-то станет по-летнему жаркой

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, дожди постепенно будут отступать с территории Украины. Вместо дождей страну атакует жара. В некоторых регионах температура резко подскочит до +29 градусов.

Настоящее лето придет в западные регионы, где в пятницу температура поднимется до 26-29 градусов. Дождей на Западе не ожидается, поэтому украинцам негде будет спрятаться от жары.

В центральных областях тоже ожидается невероятная жара. Там температура поднимется до 25-29 градусов. Дожди ожидаются только в Кировоградской области, в остальных центральных областях будет сухо. В Киеве в пятницу ожидается 27-29 градусов.

Южные регионы будут немного отставать по температуре. Там пройдут дожди, а столбики термометра прогреются лишь до 24-26 градусов. Впрочем, даже эта температура выше, чем та, что была последние несколько дней.

Также дожди не покинут восточные области. На Востоке 18 июня ожидается 24-27 градусов тепла и незначительные осадки.

Отметим, что уже в ближайшие дни грозовые дожди вернуться на Запад. В целом, по прогнозам синоптиков, дожди будут мучить украинцев на протяжении всего лета. Также в июле-августе ожидаются бури.

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