Голливудская сценаристка Хейди Феррер покончила с собой
Хейди Феррер, которой было 50 лет, решилась на такой отчаянный шаг после 13-месячной борьбы с COVID-19, сообщает издание People.
В сообщении в Твиттере 26 мая ее муж и коллега Ник Гуте поделился фотографией Феррер с ребенком, написав: «Мой прекрасный ангел, Хайди, скончалась сегодня вечером после 13-месячной битвы с Ковидом. Она была замечательной матерью».
«Я люблю тебя вечно, и увидимся в будущем», - подытожил он.
Гуте подтвердил TMZ и Deadline, что Феррер покончила жизнь самоубийством после нескольких месяцев борьбы из-за вируса.
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Феррер заразилась вирусом в апреле 2020 года. Согласно Deadline, она была «прикована к постели и испытывала постоянную физическую боль», она страдала от неврологического тремора и многих других ухудшающихся симптомов.
Член Гильдии писателей Америки написала о своих трудностях в двух сообщениях в блоге, отметив, что временами она «не видела никакого качества жизни в долгосрочной перспективе».
"В самые мрачные моменты я говорила мужу, что если мне не станет лучше, я не хочу так жить. Я не склонна к суициду, я просто не видела никакого качества жизни в долгосрочной перспективе", - написала она в сентябре в своем блоге.
В январе она поделилась оптимистичным обновлением, написав: «Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что я все еще медленно, но верно улучшаюсь каждый месяц. В июле у меня было более 40 пугающих и даже парализующих симптомов продолжительного Covid.
Муж Феррер Гуте заявил TMZ, что COVID - это «кризис общественного здравоохранения, с которым необходимо быстро справиться».
У Хейди Феррер остались муж, 13-летний сын, мать и две сестры.
Хейди Феррер была сценаристкой популярного телесериала «Бухта Доусона», а также комедии 2008 года «Красавица и чудовище» с Пэрис Хилтон в главной роли.
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