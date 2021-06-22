Астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков уходящего месяца

По словам специалиста, неделя с 21 по 28 июня станет благоприятной для четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака смогут рассчитывать на благосклонность звезд в деловой и финансовой сферах. Глоба предупреждает, что вы можете сделать успешные покупки на выходных, а уверенность в себе поможет вам преодолеть мелкие неурядицы, которые будут досаждать в середине недели.

Дева

По словам астролога, самыми благоприятными днями у вас будут 22, 25 и 26 июня. Специалист советует именно в эти даты проявлять максимальную активность. Кроме того, для достижения желаемых целей и результатов вам стоит максимально огородить себя от людей с негативной энергетикой.

Стрелец

Рожденным под этим созвездием будут везти с деньгами в последние дни июня. По словам астролога, у вас появится шанс значительно улучшить свое положение на работе, а некоторым даже повезет взлететь по карьерной лестнице.

Козерог

Самые заветные желания Козерогов могут воплотиться в жизнь в последние дни июня. В больше степени это свойственно будет тем, кто работает сам на себя. Специалист советует вам сохранять спокойствие и не торопиться с принятием важных решений.

Напомним, три знака Зодиака смогут добиться многого в июле: кому месяц принесет массу важных перемен.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака смогут приумножить свой капитал до конца июня: кого ждет денежный период.

Также Politeka писала, что пять знаков Зодиака ждет исполнение самых заветных желаний: кому повезет.