Астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков уходящего месяца
По словам специалиста, неделя с 21 по 28 июня станет благоприятной для четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Близнецы
Представители этого знака Зодиака смогут рассчитывать на благосклонность звезд в деловой и финансовой сферах. Глоба предупреждает, что вы можете сделать успешные покупки на выходных, а уверенность в себе поможет вам преодолеть мелкие неурядицы, которые будут досаждать в середине недели.
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Дева
По словам астролога, самыми благоприятными днями у вас будут 22, 25 и 26 июня. Специалист советует именно в эти даты проявлять максимальную активность. Кроме того, для достижения желаемых целей и результатов вам стоит максимально огородить себя от людей с негативной энергетикой.
Стрелец
Рожденным под этим созвездием будут везти с деньгами в последние дни июня. По словам астролога, у вас появится шанс значительно улучшить свое положение на работе, а некоторым даже повезет взлететь по карьерной лестнице.
Козерог
Самые заветные желания Козерогов могут воплотиться в жизнь в последние дни июня. В больше степени это свойственно будет тем, кто работает сам на себя. Специалист советует вам сохранять спокойствие и не торопиться с принятием важных решений.
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