Актер борется с болезнью уже три года

Актер из сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер признался, что у него онкологическое заболевание

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Today, известный американский актер Джеймс Майкл Тайлер, который прославился ролью сотрудника кафе Гюнтера в сериале "Друзья", признался, что у него четвертая стадия рака простаты. Этот диагноз 59-летнему мужчине поставили еще 2018 году, но было уже поздно – рак дал метастазы в кости и позвоночник.

По словам актера, рак у него выявили на последней стадии во время ежегодного медицинского осмотра. "Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии. Болезнь распространилась на мои кости. Борюсь с этим диагнозом почти три года... Это четвертая стадия", - рассказал Тайлер.

После множества исследований и генетического тестирования оказалось, что онкология у актера была генетической. Джеймс Майкл начал лечение сразу после установления диагноза и всех сопутствующих обследований. Так, на протяжении года ему здорово помогала бороться с раком гормональная терапия. Кроме этого актер проходил и другой курс лечения – каждый день мужчине пришлось принимать по три вида препаратов.

Теперь же Тайлер признался, что начал проходить полный курс химиотерапии, поскольку рак дал метастазы и распространился по всему телу, в костях и позвоночнике.

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