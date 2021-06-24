Легендарный актер Харрисон Форд получил травму, репетируя сцену боя на съемках фильма «Индиана Джонс 5»

Как сообщает Deadline, степень травмы неизвестна, но она касается плеча.

Производство «Индиана Джонс 5» началось в начале этого месяца в Пайнвуде и других местах Великобритании. Форд играет вместе с Мэдсом Миккельсеном, Фиби Уоллер-Бридж, Бойдом Холбруком, Шонет Рене Уилсон и Томасом Кречманном.

Харрисон Форд, которому в следующем месяце актеру стукнет 79, находится в отличной форме и принял решение сниматься в боевых сценах нового "Индианы Джонса" самостоятельно - без помощи каскадеров. Это привело к тому, что артист получил серьезную травму плеча.

В связи с ЧП график съемок будет изменен по мере необходимости в ближайшие недели.

«На репетиции сцены боя Харрисон Форд получил травму плеча. Производство будет продолжаться, пока будет проводиться оценка соответствующего курса лечения, а график съемок будет изменен по мере необходимости в ближайшие недели», - сообщили в Disney.

Дата выхода боевика запланирована на 29 июля 2022 года.

Harrison Ford is taking a hiatus from filming “Indiana Jones 5” after sustaining a shoulder injury on set, spokesperson says. https://t.co/gRicqapDSE — ABC News (@ABC) June 23, 2021

Харрисон Форд— американский актер кино и телевидения, продюсер. Наиболее известен по участию в серии фильмов «Звёздные войны» (ролью Хана Соло), «Индиана Джонс» (заглавной ролью), и дилогии «Бегущий по лезвию» (ролью Рика Декарда ), а также по фильмам «Игры патриотов», «Беглец», «Самолет президента», «К-19» и «Свидетель».

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