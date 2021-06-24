Ушла из жизни известная российская актриса Инна Волгина, которая сыграла в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Знаменитость скончалась в возрасте 53 лет. О ее смерти сообщил театр «Русская антреприза» Андрея Миронова, в котором актриса выступала с 2002 года. При этом причина смерти Волгиной не называется.

Волгина закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в 1990 году, после чего пришла в театр имени Ленинского комсомола, где выступала более 20 лет.

Позже, уже в театре имени Андрея Миронова она исполняла ведущие роли в спектаклях «Бег», «Шляпка», «Красавец-мужчина».

Широкой публике Волгина была известна благодаря своим ролям на телевидение. Так, она снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия».

Планировалось, что в июле Волгина выступит в новой постановке «Леди-призрак».

«Сегодня от нас ушла Инна Волгина. Осознать и принять это трудно. Звезда театра Миронова, любимая партнерша Рудольфа Давыдовича… Дива! Актриса-молния. Друг. Светлая память. Но понимания и принятия этого ухода сейчас нет», - пишут коллеги Волгиной по театру.

Известно, что прощание с актрисой состоится в ближайшие дни.

Стоит отметить, что это уже вторая серьезная потеря для театра имени Андрея Миронова за этот сезон. Ранее от последствий коронавируса скончался художественный руководитель учреждения Рудольф Фурманов.

Напомним, не стало знаменитой актрисы, звезды культового сериала: "Любящая мать и гордая бабушка".

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