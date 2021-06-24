В Италии погиб молодой украинец, который увлекался спортом

За рубежом ушел из жизни уроженец Львовской области Виталий Волянчук. Ему было всего 27 лет. Трагической новостью в своем Фейсбук поделилась Мария Скрипарь.

«Отошел в вечность молодой человек Виталий Волянчук. Рожденный в городе Червоноград Львовская обл. Нам всем очень больно…Спи, наш ангел, спокойно и сладко. Вечность примет тебя в свои руки. Ты достойно держался и устойчиво пережил эти адские муки», - написала она.

Известно, что Виталия выступал за регбийную команду города Червоноград. Другие спортсмены выразили соболезнования в связи со смертью сокомандника.

О смерти украинца написало и итальянское издание il Rugby IV Circolo, посвященное регби.

«Виталий - великий человек, приехавший с Востока, прибыл со своей матерью из Украины, которая вскоре скромно подошла к регби-площадке Виа-Компанья. Там Виталий запомнился порядочным и великим человеком, он останется в наших сердцах», - говорится в публикации.

Виталия провели в последний путь утром 24 июня.

Ранее стало известно о смерти украинского блогера и военного медика Святослава Волкова, известного под псевдонимом «Горький Лук». Сообщалось, что причиной стал отказ почек.

По образованию Волков был филологом, преподавал в школе. После начала войны на Донбассе получил также опыт фронтового медика.

Напомним, трагически ушел из жизни известный украинец, спасавший жизни бойцам ВСУ.

Как сообщала Politeka, украинец погиб в спортзале: врачи прибыли поздно с неработающей аппаратурой.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарного украинца: "О таких людях снимают фильмы".