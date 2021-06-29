Астролог Влад Росс в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, кто в этом году выиграет чемпионат Европы по футболу.
“Я смотрел, там нужно просто отслеживать все натальные карты всех игроков. Естественно, их всех сложно вычислить… Самое главное, что я просматриваю тренеров. И вот у Мартинеса неплохие шансы, у него хорошие шансы (выиграть чемпионат Европы по футболу, - ред.). Это тренер сборной Бельгии. А также у тренера сборной Италии. Я думаю, Бельгия, Италия, на третье место Франция. К сожалению, Португалии вообще не светит ничего. Криштиану Роналду пролетит мимо”, - сказал Влад Росс.
Он отметил, что у тренера сборной Украины Андрея Шевченко очень большая удача.
“Несмотря на то, что очень безвольная абсолютнейше игра, два поражения на этом Евро, но, тем не менее — каким-то образом нам подфартило. Австрийцы нас обвиняют, что ах мы такие, мы специально “сдали” матч… А у нас конечно неплохие шансы. Где-то по пенальти или в дополнительное время все-таки пройти шведов. Небольшие шансы, но гороскоп Шевченко все-таки показывает, что есть шанс”, - сказал Росс.
Астролог отметил, что Украина может стать когда-то чемпионом Европы, но не сейчас.
Киркоров после скандала с "черным списком" оконфузился на публике: "А отца больного-то зачем..."
Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая»
Полякова в красном купальнике показала свои "увеличенные" прелести: появилось видео в бассейне
"Такое внезапное горе": оборвалась жизнь знаменитой актрисы-красавицы, первые подробности
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
“Всегда нужно отмерять некие такие циклы. Помните, был матч в финале чемпионата Евро в 1988 году? Где СССР представляли фактически Лобановский и Киевское Динамо. Фактически, Украина играла в финале с голландцами. Если отсчитывать именно от этого срока ровно 60 лет, то можно четко прогнозировать, что где-то в 2048 году, примерно, у нас будут очень хорошие шансы в это время. Это будет проигрываться некий такой цикл Юпитера”, - сказал Влад Росс.
Как сообщала Politeka, Украина вышла в плей-офф Евро-2020: кто и как решил судьбу нашей сборной.
Также Politeka сообщала, что звезда сборной России удивился успехами Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".