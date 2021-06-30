Заслуженный журналист Украины, сценарист, режиссер Семён Случевский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о литературном курьезе тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского.

«Когда Валерий Васильевич вернулся с Ближнего Востока (а тогда не было ни Интернета, ни мобильных телефонов), он встретил новую плеяду журналистов. Они были уже борзые, наглые, могли задавать вопросы. Он не тот человек, который мог схамить, в отличие от других тренеров, которые сразу заявляют: «Кто ты такой?». Лобановский по-другому все делал. Он сказал: «Вы категоричны. А, как учил нас Достоевский, категоричность – это удел невежды». Ему эта фраза так понравилась, что он ее несколько раз повторил. Журналисты начали затихать, когда эта фраза прозвучала пятый или шестой раз», - рассказывает он.

В 2000-м году в Киев приехала известная писательница и литературный критик, профессор МГУ, главный редактор журнала «Знамя» Наталья Иванова.

«Я говорю ей: «Наташа, у меня к вам просьба. Вы дружите с Игорем Волгиным – поэтом и одним из лучших исследователей Достоевского. Уточните, где у Достоевского есть эта фраза». Через две недели она мне звонит из Москвы и смеется: «Вы чуть не свели с ума Волгина! Он все перерыл, поехал на дачу, на чердаках искал какие-то пожелтевшие записи. Ничего такого нет», - говорит Случевский.

Я приезжаю к Лобановскому, стал у порога, оперся о косяк и молчу. А он поднимает глаза: «Я что-то сморозил?». Я ему: «Васильевич, нету такого у Достоевского». Он завелся: «Вы же понимаете, сидит 18-летнее мурло, я же не буду его учить. Я его отсылаю к великому, пусть он с ним спорит!», - вспоминает режиссер.

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