Стало известно, как футболист украинской сборной Андрей Ярмоленко распорядится своими бонусами за выступление на ЕВРО-2020
Подробности сообщил его агент Вадим Шаблий в комментарии zbirna.com.
По его словам, капитан сборной так решил уже давно, еще задолго до начала чемпионата Европы.
"Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям", - сообщил Шаблий.
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Также он добавил, что вместе с Ярмоленко будут контролировать средства, направленные на благотворительность.
"Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - подытожил агент капитана сборной.
Стоит отметить, что за групповой этап наша команда уже заработала 10,75 млн евро и 2 миллиона за выход из группы. Еще Украина получила бонус в размере 3,25 миллиона евро за победу над Швецией.
Если футболисты нашей сборной сумеют одолеть англичан в 1/4 ЕВРО, то смогут получить еще 5 миллионов.
Матч пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". В Рим уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.
Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.
Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.