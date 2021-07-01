Стало известно, как футболист украинской сборной Андрей Ярмоленко распорядится своими бонусами за выступление на ЕВРО-2020

Подробности сообщил его агент Вадим Шаблий в комментарии zbirna.com.

По его словам, капитан сборной так решил уже давно, еще задолго до начала чемпионата Европы.

"Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям", - сообщил Шаблий.

Также он добавил, что вместе с Ярмоленко будут контролировать средства, направленные на благотворительность.

"Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - подытожил агент капитана сборной.

Стоит отметить, что за групповой этап наша команда уже заработала 10,75 млн евро и 2 миллиона за выход из группы. Еще Украина получила бонус в размере 3,25 миллиона евро за победу над Швецией.

Если футболисты нашей сборной сумеют одолеть англичан в 1/4 ЕВРО, то смогут получить еще 5 миллионов.



Матч пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". В Рим уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.

Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.