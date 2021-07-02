Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин впервые высказался о травме

Беседин получил травму колена в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Футболист признался, что пережить этот тяжелый период ему помогает поддержка болельщиков и парней по команде.

В комментарии изданию Tribuna футболист также выразил уверенность в том, что сборная сделает все для победы над Англией.

Он также рассказал, что защитник скандинавской команды Маркус Даниэльссон после матча подошел к нему и принес свои извинения за нанесенную травму.

"Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить. Извинился ли Даниэльссон? Да, я принял его извинения. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", – заявил Беседин.

Он также выразил сожаление, что больше не сыграет на Евро-2020 и пообещал всем сердцем поддерживать команду вне поля. Беседин поблагодарил болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы.

Стоит отметить, что поединок Евро-2020 Украина — Англия состоится в Риме (Италия) 3 июля на стадионе Олимпико. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

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