В июле на украинцев обрушатся целые две серии магнитных бурь

Все они будут в первой половине месяца, а дальше все будет спокойно. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пишет "РБК-Украина".

Стоит отметить, что магнитные бури в июле не бут сильными.

Ближайший удар будет 4 июля, затем нас снова ждет два удара подряд - 12 и 13 числа. Далее магнитосфера успокоится.

И хотя магнитные бури не будут особо сильными, все же лучше внимательно отнестись к своему самочувствию и следовать простым рекомендациям.

В периоды магнитных бурь советуют постараться избегать стрессов и физического перенапряжения. Это касается и тренировок, лучше отдать предпочтение йоге, пилатесу или просто прогуляться, если этому будет способствовать погода.

Также важно высыпаться.

В такие периоды в рацион стоит включить легкую пищу, добавить больше овощей и фруктов, а вот от алкоголя лучше оказаться.

Для людей с хроническими болезнями важно держать необходимые лекарства под рукой, контролировать давление и сердечный ритм.

Напомним, украинцев предупредили о новых катаклизмах в ближайшие недели.

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