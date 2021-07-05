Сборная Украины завершила свое выступление на Евро-2020
Наша сборная впервые в истории смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы и дойти до 1/4 финала.
При этом на чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко заработали 16 миллионов евро, сообщает iSport.ua.
В итоговую сумму выплат входит:
- участие в финальной стадии Евро 2020 - 9,25 миллиона евро;
- победа над Северной Македонией (2:1) - 1,5 миллиона евро;
- выход в 1/8 финала турнира - 2 миллиона евро;
- выход в 1/4 финала турнира - 3,25 миллиона евро.
Напомним, в сети показали, как встречали футболистов после Евро
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Сборная Украины вернулась домой после вылета из Евро-2020. Дети футболистов очень скучали, ведь на протяжении долгого времени не имели возможности общаться со своими родителями.
Потому их встречи после более чем месяца разлуки получились по-настоящему теплыми.
Так, дети Сергея Сидорчука, Руслана Малиновского, Романа Яремчука и других игроков чрезвычайно счастливы, что папа приехал домой и может уделить им время.
На кадрах видно, как малыши радостно бегут к своим отцам. Они счастливо смеются и крепко-крепко их обнимают, долго не выпуская из своих маленьких ручек.
К слову, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.