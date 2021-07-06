Ждём от него новый рекорд в номинации 100 лет

7 июля, пройдет церемония присуждения украинцу статуса мирового рекордсмена Книги рекордов Гиннеса

Им оказался 97-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который официально стал лучшим теннисистом на планете в возрастной категории от 90 лет среди тех, кто принимает участие в соревнованиях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководительница Национального реестра рекордов (НРР) Украины Лана Ветрова.

Станиславский - неизменный участник чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Он - бронзовый призер чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Участник международных турниров в Нидерландах, США и Хорватии. Своими выступлениями на кортах разных стран харьковчанин послужил примером для теннисистов-ветеранов всего мира.

В 2017 году харьковчанина наградили титулами "Теннисист самого почтенного возраста" и "Человек самого почтенного возраста, который совершил спуск на троллее".

Играть ему приходилось с игроками моложе него на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его стремлению и азарту, международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+.

Украинцы в комментариях восхищались мужчиной и поздравляли его с достижением: "Ждём от него новый рекорд в номинации 100", "Выглядит чудесно, на 70 лет, никак не старше! Здоровья Леониду Яковлевичу на долгие годы", "Украине есть кем гордиться!!! Поздравляю рекордсмена да и страну в целом".

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

Как сообщала Politeka, 100-летняя украинка вылечилась от коронавируса.

Также Politeka писала, что киевлянка отметила 103-й день рождения.