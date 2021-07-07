Астролог Павел Глоба назвал счастливчиков ближайших дней



По словам специалиста, звезды будут максимально благосклонны к четырем знаков Зодиака в период с 7 по 11 июля, передает Slovofraza.

Овен

Рожденных под этим созвездием ожидает множество событий, которые повлияют на вашу дальнейшую судьбу. По словам астролога, Овны станут одними из самых удачливых на этой неделе. Повезет вам в делах любовных, которыми Глоба советует заняться в первую очередь, а рабочие вопросы решить немного позже.

Телец

Астролог уверяет, что представители этого знака Зодиака всего за 4 дня смогут уладить все проблемы на личном фронте. Для Тельцов ближайшее время станет наилучшим для поисков любимого человека, а рабочие моменты принесут вам приятные сюрпризы в виде пополнения бюджета.

Рак

Не менее удачливо сложится вторая неделя июля и для Раков. По словам Глобы, благодаря позитивной энергетике вы сможете не только распрощаться с долгами, но и приумножить свои финансы.

Дева



Рожденным под этим созвездием астролог советует заняться работой, так как в этот период все ваши начинания будут обречены на успех. Интуиция поможет Девам принять правильное решение, которое станет для очень важным. Также все у вас удастся в любовном плане.

Напомним, что три знака Зодиака ждет сплошной праздник в июле.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат возможность разбогатеть в июле.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака преодолеют трудности в июле.