Известная западная модель Клаудиа Шиффер показала, как ходит за продуктами

Как пишет Politeka.net, 50-летняя Клаудия Шиффер является известной супермоделью 90-х годов. И хоть "Золотое время" популярности красотки давно прошло, за звездой продолжают следить сотни тысяч фанатов в Инстаграм со всего мира. И Клаудия старается их не разочаровывать, показывая эффектные и даже соблазнительные образы.

На новом фото Клаудия позировала в мини-платье. Красотка стояла спиной к камере, а в руках держала багеты. На плече у девушки можно увидеть экологическую сумочку для продуктов.

"Шикарный фермерский рынок ...", - написала Клаудия.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю эту картинку - такая летняя!", "Хорошо для вашего здоровья", "Узнай все от Клаудии", "Одна из моих любимых картинок. Стиль такой актуальный сейчас! Вернемся в 90-е годы", "Самая красивая модель всех времен", "Ух ты, красивая девушка".

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