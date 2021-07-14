Астролог Павел Глоба определил главных везунчиков второго месяца лета

По словам специалиста, звезды будут благоволить четырем представителям Зодиакального круга, пишет Slovofraza.

Овен

Рожденные под этим созвездием почувствуют прилив энергии, который стоит направить на любовную сферу. По словам астролога, в поиске второй половинки вам поможет смена имиджа. Более того, занявшись внешним видом вы можете и разбогатеть. Вам необходимо распрощаться со старыми вещами.

Рак

Для представителей этого знака Зодиака июль станем удачным временем для совершения дорогостоящих покупок и вкладов денег в новый бизнес. Глоба советует прислушиваться к интуиции, поскольку именно она станет для вас настоящим помощником. Также июль идеальное время для обучения.

Дева

Счастьем ознаменуется второй летний месяц для Дев. По словам астролога, любые изменения в вашей жизни пойдут только на пользу, поэтому стоит принимать все как есть. Вы сможете преуспеть на работе.

Стрелец

Рожденные под этим созвездием смогут преодолеть все неурядицы как на работе, так и в личной жизни. По словам астролога, станет это возможным благодаря поставлению целей на будущее. Вам необходимо определиться со своим местом в этом мире и разработать планы на вторую половину года.

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