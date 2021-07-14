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Ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret, бразильская модель Жизель Оливейра покрасовалась перед камерой в соблазнительном виде

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 28-летняя манекенщица опубликовала яркие кадры с отдыха. Красотка надела оригинальный купальник с завязками, который выгодно подчеркнул ее женственную фигуру. Звезда решила добавить перчинки своему микроблогу, встав под душ и понежившись под водой. Кадр получился невероятно горячим – от загорелой кожи модели невозможно было оторвать глаз.

В комментариях экзотической красотке оставили массу приятных слов.

«Вы невероятная женщина», «Слишком горячо», «Сладкая конфетка», «Вот основная причина глобального потепления», «Самая значимая женщина в моей жизни, ты такая красивая, такая милая», «Горячая девушка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Жизель приехала покорять модельный бизнес США из Бразилии. В начале карьеры красотка даже не знала английского языка.

Напомним, что Жизель Оливейра в слишком тонкой одежде впечатлила фигурой на прогулке: "Маленький фейерверк".

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра показала глубокое декольте вблизи: "Жаркая, как солнышко".

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра показала совершенства фигуры в эффектном купальнике: яркие фото.