Популярная певица появилась на публике с новым избранником

Всемирно известная британская певица Адель недавно развелась с Саймоном Конекки. И теперь исполнительница появилась на публике с новым избранником. Об этом сообщает DailyMail.

Адель была замечена с Ричем Полом на пятой игре финала НБА в Фениксе, штат Аризона. Это первое публичное появление певицы с избранником. В социальных сетях паре уже приписывают роман.

Рич Пол - один из самых известных спортивных агентов. Он является основателем Klutch Sports, входящего в состав United Talent Agency (UTA), которое после участия Пола поднялось на 23 места в списке самых ценных спортивных агентств мира за пятилетний период. Сейчас Пол возглавляет спортивное подразделение UTA.

Состояние 39-летнего мужчины оценивается в 46 миллионов долларов (33,4 миллиона фунтов стерлингов), и за свою карьеру он заключил более 1 миллиарда долларов в рамках активных сделок для своих известных клиентов.

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