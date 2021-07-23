Астролог Павел Глоба определил главных счастливчиков августа



По словам специалиста, звезды будут благосклонны к троим представителям Зодиакального круга, пишет Slovofraza.

Близнецы



Рожденным под этим созвездием Глоба обещает прорыв в рабочей сфере. По словам астролога, у вас давно появились мысли о смене работы. Август подойдет для этого идеально. Глоба уверяет, что звезды "совпали" в нужном для вас положении и последний летний месяц принесет Близнецам возможность зарабатывать больше.

Рак

Представителей этого знака Зодиака ждет насыщенный приключениями август. По словам Глобы, Раки смогут испытать судьбу и стать счастливым обладателем достойного вознаграждения, которому несомненно обрадуетесь.

Скорпион

Еще одними счастливчиками последнего месяца лета 2021 стали Скорпионы. Глоба пророчит вам серьезные изменения в жизни, но переживать не стоит - они только позитивно повлияют на ваше будущее. Выбирать судьбу вы будете сами, главное, сделать правильный выбор, можете советоваться со своей совестью, но не с друзьями, предупреждает Глоба.

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