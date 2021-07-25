В августе 2021 года украинцев ожидают длительные магнитные бури

"Каскад" магнитных бурь, которые начнутся уже с первых чисел месяца, а одно из самых сильных "возмущений" произойдет в середине августа.

Когда их ожидать и как обезопасить себя от магнитных бурь сообщает Politeka.net.

2 и 3 августа прогнозируют незначительные магнитные колебания, однако сильного дискомфорта они не принесут. Люди с сердечными заболеваниями могут наблюдать скачки давления.

10 августа активность Солнца будет более сильной и колебания достигнут среднего уровня. В этот день противопоказаны физические нагрузки для метеозависимых граждан.

С 16 по 20 августа накроет Землю значительная магнитная буря. Буря прогнозируется настолько сильной, что могут возникать помехи в теле и радиотрансляции. У людей может быть мигрень, скачки давления и даже боли в суставах.

29 августа, прогнозируют магнитную бурю средней тяжести. С ее приходом нужно исключить физические нагрузки и стрессовые ситуации.

Самыми распространенными симптомами, которые говорят о влиянии магнитных бурь, являются быстрая утомляемость, тревожное состояние, раздражительность, апатичность и сонливость.

Геомагнитная активность также негативно влияет на людей, страдающих от хронических заболеваний. В эти периоды недуги могут обостряться.

Людям, которые зависимы от перепадов космической погоды, советуют не нагружать себя лишней физической работой, а больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Напомним, украинцев предупредили о новых катаклизмах.

Как сообщала Politeka, украинцы насладятся длинными выходными в августе.

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