Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков текущей недели

По словам специалиста, удача и успех будут идти по пятах четырех представителей Зодиакального круга с 26 по 1 августа, пишет "Slovofraza".

Близнецы



Несмотря на не самое удачное начло недели, рожденные под этим созвездием будут переживать довольно успешный период. По словам специалиста, эта последняя неделя июля станет для вас очень продуктивной на работе. Кроме того, именно в эти дни Близнецам стоит заводить новые знакомства, а свободное время проводить на отдыхе.

Лев

Эта семидневка станет успешно и для представителей этого знака Зодиака. Глоба уверяет, что особое внимание в этот период стоит уделять работе, поскольку именно в этой сфере вас ждет прорыв. В то же время астролог рекомендует не строит больших ожиданий.

Дева



Рожденные под этим созвездием имеют все шансы изменить свою жизнь к лучшему. Специалист советует быть объективными реалистами в любых ситуациях, и тогда эта неделя подарит вам максимум позитива.

Весы



А вот для представителей этого знака Зодиака последняя неделя второго летнего месяцам станет идеальным временем для того, чтобы уйти в отпуск. Также Глоба советует как-то разнообразить семейную жизнь Весам.

Напомним, что три знака Зодиака ждет сплошной праздник в июле.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат возможность разбогатеть в июле.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака преодолеют трудности в июле.





