В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца рассказали, когда в августе стоит ожидать наступления магнитных бурь

Данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца свидетельствуют, что в последний месяц лета будет только один день, когда магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, поэтому сильно волноваться не стоит, передает "Информатор".

За весь август к опасной отметке магнитная активность приблизится лишь 10 числа. В этот день магнитосферу Земли специалисты оценивают как возбужденную, однако уровень активности не достигнет статуса даже слабой бури уровня G1. Однако даже волны такой силы могут почувствовать чувствительные жители. В такие дни они испытывают головную боль, слабость и ухудшение общего состояния.

Поскольку магнитные бури влияют на состояние кровотока и сосудов, возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. В такие дни медики советуют иметь лекарства первой необходимости при себе, не употреблять алкоголь, не есть жирного, острого и соленого, а также уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций. Кроме этого, в такие дни стоит пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы.

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