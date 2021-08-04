Астролог определил главных везунчиков августа

По словам специалиста, кардинально изменить жизнь будет под силу троим представителям Зодиакального круга, пишет Slovofraza.

Телец

Представителям этого знака Зодиака Глоба советует следить за своими словами в присутствии других людей. По его словам, в этом месяце вы можете разочароваться в своих друзьях, а не помощь вам придет незнакомец.

Рак

Последний месяц лета поможет рожденным под этим созвездием найти своей место в жизни и кардинально изменить ее. По словам астролога, в этом вам будут всячески сопутствовать звезды. Ваши старания и рвения к чему-то новому не пройдут зря - у вас даже появится шанс изменить род деятельности, что только позитивно скажется не только на вашем будущем, но и на финансовом положении.

Дева

Представители этого знака Зодиака в августе будут переживать не только благоприятный, но и довольно непростой период. Глоба говорит, что трудности могут начаться в личной жизни, но правильно расставив приоритеты вы сможете избежать негативных последствий. Свое внимание астролог советует сосредоточить на работе.

Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.