Кому из украинских спортсменов может повезти в борьбе за «золото» на Олимпийских играх-2020 в Токио? На эту тему рассуждает украинский пловец Денис Силантьев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

Прежде всего Силантьев обращает внимание на то, что финалы Олимпиады будут проходить утром, а это на самом деле необычно и трудно для спортсменов, ведь не все они способны показать свой максимум в такое время. «Всегда соревнуются спортсмены вечером, когда уже организм работает, когда он уже проснулся полностью, и может показывать максимальные результаты», - объясняет он.

По словам пловца, причиной этих организационных изменений стали «средства массовой информации, деньги и рейтинги». По сути, говорит он, само телевидение изменило правила, по которым обычно происходили Олимпийские игры. «В Америке очень большая разница во времени, поэтому подстраивались под их телеканалы, которые показывают, которые зарабатывают на рекламах», - рассказывает Силантьев.

Также гость программы не исключает того, что украинские спортсмены получат «золото» в Токио. По мнению пловца, все возможно и призеры еще могут всех удивить.

С другой стороны, спортсмен советует не строить какие-то мнимые планы и надежды, особенно если речь идет об Олимпиаде. «Это Олимпийские игры, и здесь вообще сложно что-то предугадать», - констатирует Силантьев.

Как сообщала Politeka, Силантьев рассказал, в чем проблема с подготовкой украинских спортсменов .