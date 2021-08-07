Не стало австралийского актера, каскадера и постановщика боев и трюков, любимого протеже Джеки Чана Брэдли Аллана

Знаменитость умер 6 августа в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала болезнь, но не уточняется, какая именно.

С Джеки Чаном Аллан познакомился в 1997 году на съемках "Мистера Крутого" в Мельбурне. Джеки впечатлила подготовка Брэда, и тот предложил каскадеру сотрудничество. Так, их совместная работа началась с кинокартины "Кто я?". После Аллан влился в каскадерскую команду Чана Sing ga ban, а через некоторое время стал ее руководителем.

Brad was the first one who grew up on Jackie Chan movies to join the illustrious JC Stuntmen Club - he was so obsessed that he went to Beijing to study wushu and did low budget action films in Taiwan, until mr. Nice guy came to town… (1/) pic.twitter.com/Ewt2Rmin41 — Pete Lee (@kungfupete) August 7, 2021

В фильмографии Аллана - "Шанхайский полдень" и "Шанхайские рыцари", "Случайный шпион", второй и третий "Часы пик", "Медальон", "Новая полицейская история", "Аватар", второй "Хэллбой", "Перси Джексон" и "Скотт Пилигрим", линейка Kingsman, "Кошмар на улице Вязов" 2010-го, "Хроники Риддика" и масса других.

Любители остросюжетных боевиков скорбят по всему миру.

"Этот чувак был мостом между старой школой Гонконга и тем местом, где мы сейчас находимся. Поистине сокрушительная потеря"

"Брэд был первым, кто вырос на фильмах Джеки Чана и присоединился к прославленному клубу каскадеров JC - он был настолько одержим, что поехал в Пекин изучать ушу и снимался в низкобюджетных боевиках на Тайване"

"Я так опечален этим. Это полный шок :( Я был поклонником Брэда Аллана с самых первых дней его работы над трюками JC... Я знал, что ему суждено стать великим"

"48... вот так, слишком молод... чертовски жаль"

a lot of us first noticed him in a little instructional video called Jackie Chan: My Stunts that has shaped an entire generation of stunt guys and filmmakers. You can see an hour-long excerpt on the @criterionchannl - even back then he was already lightyears ahead pic.twitter.com/kRL9gUMOkC — Pete Lee (@kungfupete) August 7, 2021

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