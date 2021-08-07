Не стало австралийского актера, каскадера и постановщика боев и трюков, любимого протеже Джеки Чана Брэдли Аллана
Знаменитость умер 6 августа в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала болезнь, но не уточняется, какая именно.
С Джеки Чаном Аллан познакомился в 1997 году на съемках "Мистера Крутого" в Мельбурне. Джеки впечатлила подготовка Брэда, и тот предложил каскадеру сотрудничество. Так, их совместная работа началась с кинокартины "Кто я?". После Аллан влился в каскадерскую команду Чана Sing ga ban, а через некоторое время стал ее руководителем.
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В фильмографии Аллана - "Шанхайский полдень" и "Шанхайские рыцари", "Случайный шпион", второй и третий "Часы пик", "Медальон", "Новая полицейская история", "Аватар", второй "Хэллбой", "Перси Джексон" и "Скотт Пилигрим", линейка Kingsman, "Кошмар на улице Вязов" 2010-го, "Хроники Риддика" и масса других.
Любители остросюжетных боевиков скорбят по всему миру.
"Этот чувак был мостом между старой школой Гонконга и тем местом, где мы сейчас находимся. Поистине сокрушительная потеря"
"Брэд был первым, кто вырос на фильмах Джеки Чана и присоединился к прославленному клубу каскадеров JC - он был настолько одержим, что поехал в Пекин изучать ушу и снимался в низкобюджетных боевиках на Тайване"
"Я так опечален этим. Это полный шок :( Я был поклонником Брэда Аллана с самых первых дней его работы над трюками JC... Я знал, что ему суждено стать великим"
"48... вот так, слишком молод... чертовски жаль"
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