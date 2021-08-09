Звукорежиссёр и музыкальный продюсер Владимир Бебешко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» высказал своё мнение о современной музыке. По его словам, для молодежи важен не текст, а атмосфера песни, поэтому музыка становится проще.

«Это время мне не совсем приемлемо, потому что оно очень дивное. Стараюсь не отставать, но много чего не понимаю. Но понимаю, что когда я был молодой, мы своим старикам говорили «Да что вы! А вот мы…», так вот и сейчас молодняк. Я слушаю Morgenshtern очень внимательно и пытаюсь понять – почему?», - отметил Бебешко.

По словам продюсера, он пытается идти в ногу со временем, но всё равно некоторые моменты из современного мира для него остаются непонятными. Он это сравнивает со своей молодостью: старшее поколение их тоже не понимало, как сейчас он не понимает молодое.

«Сейчас другое время, молодежи не нужны песни и текста. Сейчас нужен один припев из непонятного сочетания звуков и чтобы оно колбасило. Я не могу упрекать молодежь в том, что это им нравится – это такое время», - сказал Бебешко.

По мнению продюсера, современная музыка очень простая, но соответствует нашему времени и специально нацелена на резонанс. По словам Бебешко, молодежи нравится не текст в песне, а само состояние или атмосфера композиции.

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