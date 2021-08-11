Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова всколыхнула чувственным обращением к дочери, которую она уже не сможет родить из-за онкологии

Как пишет Politeka.net, обращение, которое тронуло многих до глубины души, Янина Соколова разместила на своей странице в Инстаграм.

«Если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем, кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим», - написала ведущая.

Янина Соколова хотела бы дать дочери такие советы:

- Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жив, возможно все и ничто не окончательно.

- Каждое поражение - это еще не финал. Это путь к победам.

- Выходи замуж только за того, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того кем ты есть.

- Будь честной с собой и с другими.

- Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь какое оно. Дело должно быть в удовольствие и в прибыль. Ты должна быть лучше в том, чем занимаешься. Работай над тем, что любишь. Все время наращивая умения.

- Будь смелой и сильной. Бог помогает таким.

- Женись сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама - счастливые дети.

- Люби себя. Старайся стать лучше копией себя.

- Будь независимой. Финансово и морально.

- Друзья - это те, кто с тобой, когда ты на дне и когда ты на вершине.

- Учи языки. Они дают свободу.

- Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь.

- Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу. Они дарят продолжение и след.

- Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, не видно, то тебе кажется.

- Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак.

- Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало.

- Меняйся и не бойся перемен.

- Читай книги.

- Путешествуй. Мир прекрасен. Ты его увидеть.

- Люби свою страну. Поверь, она лучшая.

И... Звони мне. Чтобы не случилось, я за тебя. Ты - это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет.

Слова Янины Соколовой глубоко тронули украинцев.

"До глубины души, Янина, легли ваши строки, именно таких слов не хватало от своей матери. Спасибо. Вы наша гордость!", "Читаю и рыдаю", "захотелось Вас обнять и держать. Такие сильные слова, до всех уголков сердца. спасибо", "В самое сердце", "Промурашило", "Эти слова надо читать каждый день", "До мурашек... спасибо", "Мурашки по коже", "Лучшее письмо дочери", - пишут в комментариях.

Отметим, Янина Соколова имеет двух сыновей - Николая и Мирона.

Напомним, публично о перенесенной болезни Янина Соколова рассказала в мае 2019 года. О диагнозе она узнала семь месяцев до того и за это время сумела побороть заболевание. Она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии.

Не смотря на опасную болезнь и лечение, она не прекращала своей профессиональной деятельности. Программы Янины Соколовой выходили регулярно.

Напомним, Соколова резко выругалась после скандала с Еленой Зеленской.

Как сообщала Politeka, Соколова подняла на смех испуганного мужа Скабеевой.

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