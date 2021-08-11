Умерла звезда "Великолепного века" Сабина Тозия 10 августа в возрасте 75 лет

По информации иностранных журналистов, актриса страдала онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у нее опухоль головного мозга. Друзья и поклонники выражают слова соболезнования семье исполнительницы роли Афифе Хатун в "Великолепном веке".

Как сообщает Politeka.net, одной из первых высказалась ее коллега Мерьем Узерли в своем Instagram.

"Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Мое сердце разбито. Я люблю тебя очень сильно", — написала Мерьем Узерли.

К слову, опухоль головного мозга звезде диагностировали в январе текущего года. Операцию Тозии проводили на ее малой родине — в Македонии. По словам медиков, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако спустя время артистка уже не могла самостоятельно передвигаться.

Слова скорби также выразила съемочная команда криминального сериала "Мафия не может править миром". Коллеги признаются, что за время сотрудничества звезда стала для них матерью, причем не только из-за роли Хайрие, но благодаря заботе и любви, которыми она всех одаривала на площадке.

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.