Согласно прогнозу специалиста, представители трех созвездий станут настоящими денежными магнитами в оставшиеся дни августа, пишет "Погляд".

Телец

Рожденные под этим созвездием имеют все шансы добиться успехов на работе, уверяет Глоба. По его словам, Тельцам нужно правильно понять подсказки звезд, чтобы занять ступеньку повыше в вашей карьерной лестнице. Новые успехи на работе ознаменуются для вас и улучшением финансового положения.

Лев

Представителям этого знака Зодиака астролог советует вложится в новый проект, который покажется вам перспективным. Глоба уверяет, что без дивидентов вы не останетесь, а предоставленный вам шанс нельзя игнорировать.

Водолей

Еще одним денежным счастливчиком этого лета стал Водолей. Астролог утверждает, что для достижения позитивных результатов на работе вам необходимо проявить хитрость.

По словам астролога, проделанная работа не останется без финансового вознаграждения.