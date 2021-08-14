Ирэна Карпа засветила формы в откровенном купальнике

Как сообщает Politeka.net, писательница Ирэна Карпа поделись со своими подписчиками Instagram фотографией в купальнике. Кроме того, что она продемонстрировала фанатам свою фигуру, еще и поделилась интерпретацией народного творчества о женских прелестях.

Несколько кадров в купальнике звезда показала 35-тысячной аудитории в инстаграме. Перед камерой она появилась в купальнике песочного цвета. На ней низкие трусики и крошечный бюстгальтер на завязках. Пляжный look Ирэна Карпа довершила браслетами на запястье.



В подписи к ярким снимкам она написала: "У кого не сложилось с ямочками на щечках - в тех ямочки на больших ягодицах. И это прекрасно. Ибо, как говорит мудрый украинский народ, женщина без ягодиц - как село без церкви. У нас вообще эта часть тела наделена незаурядными свойствами".

Фолловеры с энтузиазмом комментировали публикацию и продолжили шутить с Карпой в комментариях.

"Непревзойденно", "А и вправду ямочки у меня именно на заднице)", "Гениально. Теперь свою еще больше буду любить", "Мне ямочки на попе нравятся больше ямочки на щечках", "Так же о пузе говорят и любят его: женщина без пуза, что вареник без начинки", - писали под снимком Карпы.

Напомним, что Ирэна Карпа третий раз вышла замуж в Париже, где она уже три года живет и работает.

Как сообщала Politeka ранее, Ирэна Карпа оказалась в эпицентре скандала из-за ситуации в школе дочери.

Также Politeka писала, что Ирэна Карпа поделилась историей о возмутительном инциденте.