Олимпийская чемпионка Яна Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины

Яна Клочкова отметила, что ее не зовут на празднование уже второй год.

«Каждый год, независимо от того, где нахожусь, я приезжаю в Киев отметить праздник нашей страны. Для меня это важно! Каждый раз, меня приглашали на празднование и я была рада разделить этот день вместе с теми людьми, которые также, как и я когда-то прославили нашу страну на международной арене. Последние два года этого почему-то не происходит. Может мои медали и медали многих других спортсменов потускнели?», - возмутилась спортсменка.

Клочкова уверена, что с таким отношением к спортсменам страна может потерять своих чемпионов.

«Ладно меня, самую титулованную спортсменку Украины и четырехкратную олимпийскую чемпионку, не пригласили ни на проводы национальной сборной на олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-й годовщине независимости Украины, но поступая так с многими именитыми спортсменами Украины - страна теряет своих чемпионов!», - отметила она.

Также Клочкова вспомнила о фигуристке Оксане Баюл, которая отказалась от гражданства Украины.

"Все слышали заявление Оксаны Баюл, что она отказалась от украинского гражданства. Это не одна Баюл, многие уехали. На прошедших Играх в Токио выиграли медали за другие страны. Почему так происходит? Наверное, потому что спортсменов забывают у нас в стране. Они становятся ненужными, не находят поддержки. И они уезжают за рубеж. Мне тоже поступают такие предложения… Я не хотела бы такие радикальные меры принимать, но… Закрадывается мысль, что президент пригласил только "своих", – передает слова спортсменки "Сегодня".

Как известно, фигуристка Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.

В августе 2021 года Баюл пожаловалась, что президент Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости. А позже спортсменка заявила, что отказывается от украинского гражданства.

Напомним, Баюл в День Независимости Украины укуталась флагом США.

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