На Паралимпийских играх сразу два мировых рекорда смогли установить в плаванье, спортсмены из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Олимпиады.

Украинскому пловцу Максиму Крипаку, который плыл баттерфляем, удалось завоевать золото.

«Еще один мировой рекорд! Максим Крипак побеждает в дистанции 100 метров баттерфляем после того, как его всю дистанцию ​​обгонял Раймонди» - отметили в пресс-службе.

Третье место в этом заплыве досталось Колу Пирсу из Австралии, а на второй позиции оказался Стефано Раймонди – представитель Италии. Спортсменка из Украины Елизавета Мерешко в своей категории смогла побить общий мировой рекорд.

Такое же достижение оказалось на счету китаянки Цзян Юйянь. Девушки за минуту и 11,7 секунды смогли преодолеть вольным стилем стометровую дистанцию. В этот же день 31 августа на пятидесятиметровой дистанции золотую медаль получил Андрей Трусов, который плыл вольным стилем. Евгению Богодайко – также украинцу, досталась бронза. Карлос Даниэль Серрано Сарате из Колумбии стал обладателем серебряной награды.

Отметим, что в Токио Паралимпиада – 2020 завершится пятого сентября. Чемпионство на ней уже завоевали пловец Андрей Трусов и теннисистка Марина Литовченко. Последняя соревновалась в настольном теннисе.

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