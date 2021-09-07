Двукратный чемпион мира по бодибилдингу, мастер спорта международного класса, тренер Андрей Хомицкий в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассказал, кто поддерживает его в повседневной жизни и помогает достигать рекордов в спорте

«Весь день был расписан и я позировал ночью. Супруга вставала вместе со мной с секундомером, и я учился позировать. Между прочим, благодаря позированию я выиграл свой второй чемпионат мира. Моя супруга выступала больше не человеком, который корректировал меня, а человеком, который меня поддерживал и верил», - говорит он.

Чемпион с благодарностью вспоминает своего тренера, который, по его словам, помог ощутить собственную силу.

«Мой тренер меня подготовил на чемпионат Украины, два года до чемпионата мира, на бесплатной основе. Когда я попросил подготовить меня на следующий чемпионат Украины, он мне ответил: «Ты же уже все знаешь! Готовься сам». Это было очень по-отцовски сделано. Потому что он находился в зале, всегда подходил, спрашивал, как идет подготовка, мог меня потренировать. Он мне дал возможность ощутить собственное достоинство, что я не результат чьих-то стараний, а что я результат своих стараний», - рассказывает Хомицкий.

После чемпионата Украины, когда спортсмен готовился к выходу на сцену на чемпионате мира, его тренер пришел за кулисы.

«Он помог мне сделать очень важные вещи: помог раскачаться, побыл со мной. Он спросил: «Переживаешь?», я говорю: «Нет. Я сейчас буду своей девушке делать предложение на сцене». Я после того как выступил, сделал ей предложение», - рассказывает Хомицкий.

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