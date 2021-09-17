Американская актриса Кристен Стюарт удивила новым образом
Как пишет Politeka.net, Кристен Стюарт является успешной западной актрисой, которая сыграла в десятках картин. Украинскому зрителю звезда запомнилась больше всего по ролям в фильмах "Сумерки". Красотка продолжает активно снимается в проектах, недавно став главной героиней фильма Спенсер, сыграв прицессу Диану. У девушки нет блога в Инстаграм, но фанаты активно заводят странички, где публикуют снимки с красоткой.
Так, на одной из фан-страничек в Инстаграм появились фотографии, где Кристен Стюарт была в платье и с необычной прической. Волосы у Беллы из "Сумерек" были желтого цвета.
Фанаты сразу начали комментировать снимок:
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