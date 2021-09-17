Американская актриса Кристен Стюарт удивила новым образом

Как пишет Politeka.net, Кристен Стюарт является успешной западной актрисой, которая сыграла в десятках картин. Украинскому зрителю звезда запомнилась больше всего по ролям в фильмах "Сумерки". Красотка продолжает активно снимается в проектах, недавно став главной героиней фильма Спенсер, сыграв прицессу Диану. У девушки нет блога в Инстаграм, но фанаты активно заводят странички, где публикуют снимки с красоткой.

Так, на одной из фан-страничек в Инстаграм появились фотографии, где Кристен Стюарт была в платье и с необычной прической. Волосы у Беллы из "Сумерек" были желтого цвета.

Фанаты сразу начали комментировать снимок:

"Почему такой странный цвет волос", "Нравится ваше фото", "Это прекрасно", "я тебя люблю", "Абсолютный шедевр красоты", "Я люблю тебя, детка, я из Ирана", "Красивая женщина, она похожа на ангела", "Ты красивая, но мне нравятся твои рыжие волосы".

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