Популярная певица Адель сперва поразила публику своим экстремальных похудением, а теперь объявила о новых отношениях

Долгое время сначала звезда не появлялась в сети и на публике, а затем буквально шокировала разительными переменами, ведь сбросила целый 45 килограммов. Блистательное появление на светском вечере приковало все взгляды именно к ней.

Сейчас же звезда поделилась совместным кадром с мужчиной, с которым звезда начала свой роман после развода, подкосившего ее и чуть не вогнавшего в депрессию.

«Роскошная Адель подтвердила роман с Ричем Полом 😏 Певица и спортивный агент официально вместе. Слухи об их романе зародились еще летом, а теперь Адель опубликовала в Instagram совместное фото» - сказано в описании под кадром.

Напомним, 2019-го звезда рассталась с мужем Саймоном Коннект. Вместе они прожили 7 лет. Разрыв дался Адель сложно, она с головой ушла в работу. А потом невероятно похудела и снова влюбилась.

Вот что пишут в сети:

«Какая она красивая😍; Что ни успешная женщина, то рядом прилипала - альфонс с категории спортивных агентов, инструкторов, тренеров и т.д.😮; Очень красивая при чем в любом весе, но сейчас просто шикарная!; Я больше за семейные ценности».

Также Адель была замечена с Ричем Полом на пятой игре финала НБА в Фениксе, штат Аризона. Это первое публичное появление певицы с избранником. В социальных сетях паре уже приписывают роман.

Рич Пол - один из самых известных спортивных агентов. Он является основателем Klutch Sports, входящего в состав United Talent Agency (UTA), которое после участия Пола поднялось на 23 места в списке самых ценных спортивных агентств мира за пятилетний период. Сейчас Пол возглавляет спортивное подразделение UTA.

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