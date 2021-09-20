Украинский боксер Александр Усик вылетел на бой с Энтони Джошуа

Как передает Politeka.net, в Инстаграм украинского чемпиона появились фото с его командой в аэропорту. Группа поддержки позировала в одинаковых костюмах бирюзового цвета.

В комментариях поклонники стали поддерживать боксера, оставляя ему теплые пожелания. Некоторые обратили внимание, что на фото нет еще одного чемпиона, друга Усика Анатолия Ломаченко.

«С Богом, удачи тебе! Мы за тебя всегда))», «Что-то Анатолия Ломаченко не видно», «С Богом Александр, Крым за тебя», «С богом. Я один ищу Анатолия Николаевича в историях команды Саши Усика?)))», «Давай чемпион, покажи этому качку, где раки зимуют. Удачи тебе!», - пишут пользователи сети.

Как известно, бой между британцем Энтони Джошуа и украинским боксером Александром Усиком состоится в ночь с 25 на 26 сентября. Усик и Джошуа выйдут в ринг в 23:45 по киевскому времени. Этот бой невероятно важен для украинца, поскольку на кону стоит много титулов.

Напомним, что Усик с "казацкой" бородкой обратился к Джошуа: "Эй, Энтони!".

Также Politeka сообщала, что Усик перед боем с Джошуа встретился с "Русским медведем".

Ранее Politeka рассказывала, что Усик поразил заявлением перед решающим боем с Джошуа: "Много раз отводил меня...".