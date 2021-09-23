Канадская супермодель Линда Евангелиста в последнее время "прячется" от камер и ведет отшельнический образ жизни

56-летняя некогда королева подиума отважилась на смелый шаг. Евангелиста устала прятаться и призналась в своем новом посте в Инстаграм, что именно с ней произошло пять лет назад, из-за чего она изменилась внешне и исчезла с небосклона шоубизнеса, передает Politeka.net.

Евагенлиста, которой принадлежит коронная фраза "меньше чем за 10 тысяч долларов я с кровати не встану", перенесла неудачную косметическую процедуру, последствия которой оказались для нее плачевными. Супермодель лишь хотела избавиться от жира при помощи криолиполиза, а взамен получила редчайшую "побочку", из-за которой жир не только не исчез, а только начал накапливаться.

«Моим поклонникам, которые задавались вопросом, почему я не продолжаю работать, пока карьера моих сверстников процветает, причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq, которая сделала прямо противоположное тому, что обещала», - сообщила Линда в своем заявлении.

Сильно набрав в весе, Евагелиста сейчас стала другим человеком. Не улучшили ситуацию и две корректирующие операции, которые она сделала впоследствии. По ее словам, это привело к депрессии.

"У меня развилась парадоксальная гиперплазия жировой ткани или ЛАГ, риск, о котором я не знала, прежде чем мне сделали процедуры. ЛАГ не только лишила меня средств к существованию, но и отправила меня в цикл глубокой депрессии, печали и сильнейшей ненависти к себе. В процессе я стала отшельником", - призналась Линда.

Супермодель после нескольких лет затворничества решила подать иск в суд на компанию, производящую медицинское оборудование.

"Я устала так жить. Я бы хотела выйти за дверь с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не похожа на саму себя", - подытожила Евангелиста.

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