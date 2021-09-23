Марго Робби является голливудской звездой, постоянно пополняя список новых фильмов со своим участием

Звезде уже много раз приписывали романы с самими разными и известными артистами. Причем не так давно в сети начали обсуждать возможный роман Робби и Брэдом Питтом. Как известно, в 2019 году Брэд Питт и Анджелина Джоли шокировали общественность объявлением о разводе.

Судебные разбирательства все еще продолжаются, но актёры заняты каждый своей жизнью. Случай свёл Марго и Брэда на очередной съёмочной площадке, они вместе работали уже не раз. В этот раз они исполнят главные роли в предстоящем фильме "Вавилон".

Поклонники тем временем обсуждают лучшие смелые образы Робби или ее образы кокетки. В банном белом халатике перед камерой Марго покорила раскованным видом своих фанатов.

«Ни в чем не отказывает️❤; Бонита 😘; Красивое полотенце; Я люблю эту женщину до Луны и обратно 🥺❤; Красавица; самая идеальная женщина; видеть тебя такой, Лонда, - это уже подарок😍; сама шалость» - пишут поклонники.

Кроме того, громкое расставание с Анджелиной Джоли не дает покоя публике не первый месяц. В СМИ сообщалось, что из-за скандалов на фоне развода с красоткой, он даже находился в депрессии. При этом артист не выносил сор из избы, ведя себя цивилизовано.

Позже Брэда Питта начали все чаще замечать в компании экс-супруги Дженнифер Энистон. Люди стали говорить, что пара наконец-то помирилась и стала хорошими товарищами.

Напомним, Брэд Питт опозорил принца Уильяма и Кейт Миддлтон на глазах у всех.

Как сообщала Politeka, Брэд Питт впервые заговорил о воссоединении с Энистон: "Мне очень приятно".

Также Politeka писала, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу".