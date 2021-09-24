Участница ток-шоу «Холостяк» Настя Распутина, известная под псевдонимом Адель Асанти, в программе «Личность» с Сергеем Дойко рассказала, каков идеальный мужчина. По её словам, внешность в мужчине не главное, а главное – ум.

«Мне не важно, как он будет выглядеть. У меня нет идеальной картинки, ну пускай он будет не сильно худой и не сильно толстенький, а рост – пускай точно не ниже меня, хотя бы на уровне со мной», - отметила Адель.

По словам гостя программы, ей очень нравятся умные мужчины, которые могут что-то рассказать или подсказать в той или иной жизненной ситуации.

«Я очень внимательный слушатель: мне нравится, когда меня учат чему-то новому. Я всё впитываю в себя как губка и потом в какой-то компании я пытаюсь блеснуть умом», - подчеркнула Адель.

По её словам, ей важно, чтобы мужчина был мудр и умён, потому что, по её мнению, важно в себя впитывать новую информацию и развиваться.

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